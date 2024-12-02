شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو وراء جمع تكلفة إجراء عملية جراحية لأحد الممثلين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن ممثل ومنسق مشاهد خطيرة يدعى تشارلي آلان الذى أصيب في ساقه في الوصول إلى هدفه المتمثل في جمع 25000 جنيه استرليني لعلاجه، وذلك بفضل القليل من المساعدة من صديقه النجم العالمى راسل كرو.

بعد أن عمل آلان مع كرو في الجزء الأول من فيلم Gladiator وكذلك فيلم Robin Hood، في أغسطس الماضى، أصيب آلان في ساقه أثناء بناء منصة وصول إلى صالة الألعاب الرياضية الخاصة به، مما أدى إلى تشخيص إصابته بجلطة شريانية، ومن ثم تتطور جلطة دموية في أحد الشرايين.

واحتاج آلان إلى إجراء يُعرف باسم استئصال الخثرة داخل الأوعية الدموية، وهذا الإجراء، الذي يأمل خبير القتال في إجرائه في أوروبا، يكلف حوالي 25000 جنيه استرليني، مما دفع إلى إنشاء حساب على موقع GoFundMe.

بالإضافة إلى مشاركة الحساب على وسائل التواصل الاجتماعي، تبرع كرو بمبلغ 5000 جنيه استرليني من ماله الخاص لمساعدة آلان في الوصول إلى هدفه.

وقال آلان: "لقد كانت مفاجأة كبيرة لأنني طلبت منه عدم التبرع! لقد كان لطيفًا معي في كثير من النواحي، ولم أطلب من راسل أي شيء أبدًا".

وأضاف آلان: "يتم إرسال الكثير من السيناريوهات لى ويريدون مني أن أطلب من راسل قراءتها، وهو ما لا أفعله، وأعتقد أن هذا هو سبب كوننا صديقين، لأنني أحترم خصوصيته وأحترمه كصديق".

شارك كرو حملة جمع التبرعات على X بتغريدة، كتب فيها: "إذا سبق لك أن رأيت أول مصارع، الزعيم البربري الذي ألقى برأس مقطوع لمبعوث روماني نحو الخط الروماني في عرض للتحدي، فهو تشارلي آلان، عملنا معًا في فيلم روبن هود، إنه رجل عظيم وصديق جيد".