شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام خيرى داخل غرف المونتاج لمسلسل جودر 2 تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج إسلام خيرى عمليات المونتاج والمكساج لمسلسل جودر2، بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث أوشك على الانتهاء من تصوير العمل إذ يتبقى له ما يقرب من 4 أيام فقط وينتهى من تصوير العمل الذى يعد من أبرز مسلسلات الموسم الرمضانى المقبل، خاصة بعدما حقق الجزء الأول من العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

وفى سياق مختلف بدأ المخرج اسلام خيرى التحضيرات الاوليه لمسلسل قهوة المحطة بطولة مجموعة من النجوم بيومى فؤاد، انتصار، احمد غزى وعدد أخر من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج سينرجى .