شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليون مشاهدة لـ5 حلقات وأغانى برنامج مزيكا صالونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الموسم الخامس من برنامج ريد بل مزيكا صالونات، الذي يذاع عبر فضائية CBC في حصد أكثر من 3.5 مليون مشاهدة واستماع عبر موقع يوتيوب فقط، لحلقات الموسم الجديد الذي تم عرض خمس حلقات منه حتى الآن، ويستمر لعشر حلقات تعرض أسبوعيا.

وانتشرت مقاطع كثيرة لبرنامج ريد بل مزيكا صالونات، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لأغان الحلقات التي تم عرضها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وحققت إعجابا وتفاعلا بشكل كبير من مستمعي الراب سين في مصر والوطن العربي، وكانت أكثر حلقات الموسم حتى الآن مشاهدة واستماعا الحلقة الأولى التي جمعت مروان بابلو ومولوتوف، وحقق ما يقارب الـ2 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب، بينما جاءت في المركز الثاني الحلقة الرابعة والتي جمعت بين كريم أسامة وطارق الشيخ وكوليبكس، والتي حققت ما يقارب المليون مشاهدة واستماع عبر يوتيوب.



طارق الشيخ وكريم أسامة



مروان بابلو vs مولوتوف

كما حققت الحلقة الثانية من الموسم الخامس والتي جمعت كل من ليجي-سي والأخرس، مشاهدة قاربت على المليون، وحققت الحلقة الثالثة في حصد ما يقارب النصف مليون مشاهدة والتي جمعت كلا من: حسام حسني، أحمد سانتا، ودكتور معجزة، والحلقة الخامسة والأخيرة التي جمعت كلا من محمود الحسيني والوايلي نجحت في حصد ما يقارب الربع مليون مشاهدة بعد يومين من عرضها حتى الآن.





الحسيني في الكواليس



الحسيني ووايلي



ليجي-سي والأخرس

واستضاف برنامج ريد بل مزيكا صالونات في حلقته الرابعة ضمن الموسم الخامس، كلا من: طارق الشيخ وكريم أسامة، حيث تعد تلك المشاركة الأولى لهما سويًا فى البرنامج.

وسبق أن استضاف برنامج ريد بل مزيكا صالونات في حلقته الثانية ضمن الموسم الخامس، كلا من ليجي-سي والأخرس، حيث تعد تلك المشاركة الثانية للأول فى البرنامج بعد ظهوره لأول مرة فى الموسم الثانى مع المطرب محمد عدوية، وتعد المرة الأولى لـ"أخرس"، وفي الحلقة الأولى تمت استضافة مطربى الراب مروان بابلو ومولوتوف، اللذين طرحا أغنية "لأبعد مدى".