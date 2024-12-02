شكرا لقرائتكم خبر عن 258 مليون دولار إيرادات فيلم ريدلى سكوت الجديد Gladiator 2 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفيلم Gladiator 2 الجديد إيرادات وصلت إلى 258 مليونًا و407 آلاف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن إخراج المخرج العالمى ريدلى سكوت.

وانقمست إيرادات فيلم Gladiator 2 إلى 92 مليونًا و907 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و165 مليونًا و500 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويلعب النجم العالمى بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

ويدور فيلم Gladiator II بعد أن تم غزو منزله من قبل الأباطرة الاستبداديين الذين يقودون روما الآن، أجبر لوسيوس على دخول الكولوسيوم ويجب أن ينظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.