فيلم الهوى سلطان في قائمة Top 5 في شباك التذاكر السعودي

فيلم "Moana 2" يتصدر شباك التذاكر

فيلم Gladiator II يتراجع للمركز الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - تشهد، حالة تنافسية شديدة بين 40 فيلمًا متنوعًا، وسط إقبالٍ جماهيري ضخم، الأمر الذي انعكس على حجم الإيرادات، خلال الأسبوع الأخير في شهر نوفمبر الماضي، وتحديدًا في الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر.كشفت هيئة الأفلام السعودية، عن حجم الإيرادات التي حققها شباك التذاكر السعودي، خلال الأسبوع الماضي، فقد حقق مبيعات ضخمة تجاوزت 312.5 ألف تذكرة مباعة، بقيمة 16.2 مليون ريال، فيما تصدر فيلم "2 Moana" بالتزامن مع الأسبوع الأول لعرضه هناك، مُحققًا 5.6 مليون ريال، مقابل 108.4 ألف تذكرة مباعة.وتدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم، والذي يُعرض بعد مرور 8 سنوات من الجزء الأول، حول ظهور "موانا" وطاقمها في مهمة للبحث عن جزيرة موتوفيتو المفقودة، والتي كانت يومًا جزءًا من المحيط، إلا أنها الآن مخفية تحت سيطرة إله العواصف الغيور، وبعد تلقي "موانا" نداءً غير متوقع من المستكشفين الذين سبقوها، تجد "موانا" نفسها في رحلة عبر البحار البعيدة في مهمة لاستكشاف المياه الخطرة التي فقدت منذ زمن طويل، وبذلك تخوض مغامرة غير مسبوقة خلال أحداث الفيلم.فيلم "Moana 2" يشارك في بطولته دوين جونسون، نيكول شيرزينجر، ألن توديك، جيماين كليمان، تيمويرا موريسون ويأتي الفيلم من إخراج رون كليمنتس وجون ماسكر.أما فيلم Gladiator II، تراجع إلى المركز الثاني، بعدما احتفظ بالصدارة لمدة أسبوعين على التوالي، حيث حقق خلال الأسبوع الماضي 3.5 مليون ريال، مقابل 57.9 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل 3 أسابيع، نحو 14.5 مليون ريال، مقابل 234.2 ألف تذكرة.وتدور أحداث الفيلم حول "لوشيوس"، ابن حبيبة "ماكسيموس" والتي تُعرف باسم "لوسيا"، ذلك في أعقاب وفاة "ماكسيموس" وانقلاب موازين القوة، وهو بطولة: بول ميسكال، بيدرو باسكال، دينزل واشنطن، فريد هشينجر، جوزيف كوين، كوني نيلسن. والعمل تأليف ديفيد سكاربا، وإخراج ريدلي سكوت.

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"الهوى سلطان" بالمركز الثالث

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أما فيلم "الهوى سلطان" بطولة الثنائي منة شلبي وأحمد داود، جاء في المركز الثالث، بعدما حقق في شباك التذاكر السعودي 2.5 مليون ريال، مقابل 47.5 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ3 أسابيع الماضية 8.9 مليون ريال، مقابل 174.4 ألف تذكرة.تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف ‏أنها تتحول بسبب الهوى، من ‏خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة ‏شلبي خلال أحداث العمل.

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