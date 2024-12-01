محمد رمضان ينشر صوراً مع شيرين رضا ويعلق: مش فاضي

محمد رمضان وشيرين رضا في حالة من المرح

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محمد رمضان يجتمع مع ليدي جاجا وترافيس سكوت في مهرجان غنائي

محمد رمضان يحيي حفلاً على هامش ختام مهرجان الجونة

آخر أعمال محمد رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - شارك الفنانمن خلال حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور برفقة الفنانة، وظهرا في الصورة وهما في حالة من المرح والبهجة.نشرعدداً من الصور مع الفنانة شيرين رضا، وظهر الثنائي في الصور في حالة مرح ويحتضنان بعضهما، واتضح أنهما كانا يشاركان الفنانة إنجي كيوان احتفالها بيوم ميلادها، وقد علق رمضان على الصور قائلاً: "مش فاضي".يشارك الفنان المصري محمد رمضان في مهرجان مهرجان كوتشيلا فالي العالمي للموسيقى والفنون لعام 2025 - Coachella Valley Music and Arts Festival - المقرر اقامته في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على مدار عطلتي نهاية الأسبوع من 11 إلى 13 أبريل، ومن 18 إلى 20 من نفس الشهر عام 2025، ليسجل رمضان خطوة مهمة جديدة في مشواره الفني وخاصة الغنائي.وكانقد أحيا مطلع هذا الشهر حفلاً غنائياً على هامش ختام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، وخطف رمضان الأنظار باستعراضات غنائية مميزة على المسرح، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة التي يحبها الجمهور لعل أبرزها مافيا، أقوى كارت، وغيرها من الأغاني المميزة التي اشتهر بها على مدار مشواره الفني.يمكنكم متابعة أفلام مأخوذة عن روايات في 2025: أحدثها فيلم محمد رمضان الجديدفي سياق آخر يواصل الفنانتصوير مشاهده في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي.والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد.كما يستعد لتجربة فنية جديدة خلال الفترة المُقبلة، بعدما تعاقد مع المنتج أحمد بدوي لتقديم فيلم سينمائي مأخوذ عن رواية "لوكاندة بير الوطاويط" للكاتب أحمد مراد، ومن المقرر بدء مرحلة التحضير قريباً؛ تمهيداً لانطلاق التصوير.وعلى المستوى الغنائي طرح الفنانمؤخراً عبْر قناته الرسمية على "يوتيوب" أغنية بعنوان: "مش فاضي"، وقد حملت الأغنية في طيات معانيها نوعاً من أنواع المدح في النفس. وتقول كلمات الأغنية: "عندي كاريزما طبيعي لا إرادي، بتشد اللي بيقفوا قصادي. من غير ما ألعب جيم رياضي. بيرنولي بس أنا مش فاضي". "مش فاضي" من كلمات وألحان حازم إكس.كما أعلنعن تحضيره لمفاجأة تجمعه مع الكينج محمد منير حيث يتعاون الثنائي في أغنية جديدة، مقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث روج رمضان للأغنية بصورة تجمعه بمحمد منير عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلق: "الكينج والأسطورة.. قريباً كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».