المرح يسيطر على النجوم في يوم ميلاد إنجي كيوان.. شاهدوا الصور 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - شاركت الفنانة إنجي كيوان من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور وهي تحتفل بيوم ميلادها، بمشاركة نجوم الفن.

إنجي كيوان تحتفل بيوم ميلادها بمشاركة النجوم

نشرت إنجي كيوان عدداً من الصور عبر حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، من احتفالها بيوم ميلادها بمشاركة عدد من نجوم الفن، وعلقت على الصور قائلة: "يا لها من ليلة! محاطة بكم من الجمال والحب".

وأضافت كيوان: "شكراً لكل شخص جاء وجعلني أشعر بالحب والتميز، سيكون لديك مكان خاص ومميز في قلبي".

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وقد حرص على مشاركة إنجي والاحتفال معها بيوم ميلادها عدد من النجوم، أبرزهم محمد رمضان، ماجد المصري وزوجته، شيرين رضا، حسن أبو الروس، المؤلف تامر حبيب، عمر السعيد، والمخرج هادي الباجوري وآخرون.

إنجي كيوان تشارك في رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"

تخوض الفنانة إنجي كيوان الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته عددٌ كبير من النجوم، على رأسهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد ومحمود ياسين جونيور وآخرون. والعمل من إخراج محمد الخبيري، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

أحدث الأعمال الدرامية لـ إنجي كيوان

وقد شاركت مؤخراً إنجي كيوان في مسلسل "مدرسة الروابي 2"، وهو من الأعمال الأصلية لمنصة نتفليكس. ومن تأليف وإخراج الأردنية تيما الشوملي.

ودارت أحداث هذا الجزء حول "سارة" تارا عبود، التي حاولت التقرُّب من ملهمتها "تسنيم" سارة يوسف، وتسعى لتحقيق الشهرة عبْر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تقع فريسة سهلة بعد ابتزاز أحد الشباب لها بفيديو غير لائق، وتحاول صديقتها نادين مساعدتها.



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تواجُد سينمائي

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها قريباً لـ إنجي كيوان، فيلم "في القلب"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو بطولة: خالد سليم، ونسرين طافش، وسوسن بدر، وهالة فاخر، ومحمد عز، ومنة فضالي، وإنجي كيوان، وتوني ماهر. وإخراج عادل مرقس. سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

ومؤخراً بدأت إنجي كيوان مشوارها السينمائي بانطلاقة عالمية، بشخصية الشرطية الإيطالية فلانتينا روسي، من خلال فيلم الأكشن والجريمة الأمريكي/ الإيطالي Paradox Effect، وتشارك إنجي في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، من بينهم: هارفي كيتل، أولجا كوريلينكو، وأوليفر تريفينا.



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