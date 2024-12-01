فيديو جديد للأمير ويليام داخل القصر الملكي.. ما محتواه؟

الأمير ويليام يقدم الدعم لكيفين سينفيلد

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الأمير ويليام يرثي روب أسطورة الرغبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - يضع الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون الرياضة والمبادرات الإنسانية دائما ضمن أولوياتهما في الحياة ويحاولان أن يورثا هذا الأمر إلى أولادهما الثلاثة.ولذلك مثلما دعما أسطورة الرغبي روب بورو -الذي توفى متأثرًا بمرض الخلايا العصبية الحركية- في حياته، مازالا يدعمانه هو ومبادرته حتى بعد وفاته.نشر، البالغ من العمر 41 عامًا، فيديو قصيراً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، صوره على طريقة "السيلفي" بالقرب من منزله الملكي في قلعة وندسور، ومن خلاله وجه الشكر والدعم، للاعب الرغبي العالمي والناشط في مجال الأعمال الخيرية، وذلك بمناسبة الوصول للمحطة الأخيرة بالمبادرة التي بدأها منذ سنوات مع صديقه الراحل ر، لجمع التبرعات والتوعية بمرض العضلات الحركية العصبية.وقال أمير ويلز: "كيفن - أردت أنا وكاثرين أن نتمنى لك حظًا سعيدًا في هذا الأسبوع الشاق للغاية، لجمع الأموال والتوعية حول مرض العضلات الحركية العصبية".وتابع: "لقد كان ما حققته أنت وروب مذهلاً، ويعد تكريم مناسب لإرث روب. وما سوف تحققه هذا الأسبوع سنظل نتذكره للأبد".واختتمحديثه قائلاً: "أنا وكاثرين نتمنى لك كل التوفيق. سنظل نفكر فيك طوال الأسبوع. حظًا سعيدًا".

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في يونيو من العام الجاري، ودع نجم الرغبي السابق روب بورو عالمنا، عن عمر ناهز ال41، ورثاه الأمير ويليام، عبر حسابه هو وزوجته كيت ميدلتون الرسمي على منصة " X": "كان روب بورو، أسطورة دوري الرغبي، يتمتع بقلب كبير. لقد عاش حياة مليئة بالشدائد. أنا وكاثرين نرسل حبنا إلى ليندسي وجاكسون ومايا وميسي"، في إشارة إلى زوجته وأولاده الثلاثة.

روب بورو ومرض الخلايا العصبية الحركية

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في ديسمبر 2019، أصيب نجم الرغبي الشهير روب بورو بشكل مُفاجئ بمرض الخلايا العصبية الحركية «MND»، والذي يصيب غالبية العضلات الإرادية في الجسم، ونتيجة لهذا المرض تتلف الخلايا العصبية، ولا يُمكن بعد ذلك تحريك العضلات، ما أدى إلى تغير حال بورو تماماً، ولكنه لم يفقد الأمل.

تم تشخيص بورو بالمرض بعد عامين فقط من تقاعده من اللعب لفريق ليدز رينوس للرغبي، وكرس وقته من حينها حتى وفاته في القيام بحملة من أجل تمويل علاج المرض الذي أصيب به، جنباً إلى جنب مع صديقه وزميله نجم الرغبي كيفن سينفيلد.

الأمير ويليام ودعمه للحملة

كان قد التقى الأمير ويليام بكلٍ من بورو وسينفيلد في يناير 2024، عندما قدم لهما مرتبة الشرف من البنك المركزي، التي منحها الملك تشارلز في العام الجديد، ووصف بورو بأنه "منارة الأمل والإلهام" في تكريمه.

وكان بورو قد جمع في حملته الخيرية 19 مليون دولار، حوالي 11 مليون دولار منها جُمعت من قبل صديقه وزميله السابق سينفيلد، الذي شرع في تحديات ضخمة؛ مثل إجراء سبعة سباقات ماراثون في سبعة أيام لجمع الأموال. وفي مايو 2023، بأحد الماراثونات حمل سينفيلد صديقه إلى خط النهاية.



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