شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد الفني زياد عبد الله يعلن وفاة المخرج العراقي قيس الزبيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المخرج العراقى قيس الزبيدى، وكتب الناقد الفني زياد عبد الله على صفحته عبر فيس بوك: وداعًا صديقي ومعلمي قيس الزبيدي.. وداعا على امتداد شريط سينمائي من هنا إلى برلين، ومونتاج لا ينتقي إلا لقطات وحيوات وأيام ولحظات وأفكار وأحلام، كنتُ محظوظًا وممتنًا أني عشتها وعايشتها معك، مستعيدًا ما قاله بريشت عن رحيل لينين وكلاهما ممن تحب، وسيبهجهما أن أحيلها إليك، إلى مفارقتك حلمًا سينمائيًا لم تتخل عنه يومًا، وآخر رسالة منك كانت بوستر "واهب الحرية" وهو يعرض في باريس عندما رحل قيس، كأن الشجرة قالت للأغصان: أنا راحلة





قيس الزبيدى مخرج عراقي، تخرج من معهد الفيلم العالي في (بابلسبيرج) في ألمانيا، حيث حصل على دبلوم في المونتاج، ودبلوم في التصوير.

وشارك (الزبيدي) في تقديم العديد من الأعمال الفنية، مثل فيلم (مقلب من المكسيك) عام 1972، وفيلم (الليل) عام 1992.