شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يتعاون للمرة الثانية مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل "وتقابل حبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم خالد سليم لتصوير عدد من مشاهده في مسلسل "وتقابل حبيب" للنجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، ويجسد خالد أحد الأدوار المحورية فى المسلسل، ويعد التعاون الثانى سويًا بعد تعاونهما في فيلم جوازة ميري الذي عرض في عام 2014 .

مسلسل "وتقابل حبيب" – اسم مؤقت – مقرر تغييره مع انطلاق التصوير، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجارى التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.