هكذا دعم أحمد حلمي صناع فيلم مين يصدق.. جامدين بس! 

أحمد حلمي: فيلم "مين يصدق" لازم يتشاف

أحمد حلمي يدعم صناع مين يصدق- الصورة من خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستغرام

قصة وصناع الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - حرَص الفنانعلى دعم أبطال وصناع فيلم "مين يصدق"، وذلك من خلال توجيه رسالة لهم عبْر خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".قدّم الفنان أحمد حلمي من خلال خاصية "ستوري" بحسابه الشخصي على "إنستغرام"، رسالة دعم لصنّاع وأبطال فيلم "مين يصدق"؛ حيث قال: "فيلم لازم يتشاف تحفة مبروك يوسف وچایده جامدین بس. مبروك للمخرجة الموهوبة الجامدة زينة عبدالباقي".وأضاف حلمي: "مبروك لكل اللي اشتغلوا في الفيلم كلكوا جامدين بجد. والأغاني تحفة يا أبوالأنوار".فيلم "مين يصدق" شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، ولاقى إشادات كبيرة من صناع الفن والقائمين على المهرجان، وأكد أشرف عبدالباقي على سعادته بنجاح ابنته.فيلم "مين يصدق" يُعتبر من الأفلام الروائية التي تركّز على قصة "نادين"، التي تملأ فراغ حياتها بارتباطها بشاب محتال يُدعى "باسم"، معاً يتورطان في عمليات نصب تجرهما إلى مواقف معقدة تختبر قوة علاقتهما وتضعها على المحك.يشارك في بطولة الفيلم: شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور. ويشهد الفيلم ظهوراً مميزاً للنجم الكبير أشرف عبد الباقي. من إخراج زينة عبدالباقي وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت.يمكنكِ متابعة الثنائيات الأكثر رومانسية بين المشاهير: أبرزهم أحلام وزوجها مبارك الهاجريلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».