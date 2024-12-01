تامر حسني يكشف عن أغنية له غنتها إليسا.. ما علاقة محمد رحيم!

تامر حسني: أغنية "في عيونك" كانت ليا

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب تامر حسني على إنستغرام

تامر حسني يحذّر من النصب باسمه ويلجأ للقضاء

تامر حسني ينتهي من تصوير فيلم "ري ستارت" وينتظر عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - كشف الفنانأن أغنية "في عيونك" للفنانة اللبنانيةكانت مخصصة له في البداية، وقامت هي بغنائها مكانه، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".مازال الفنان تامر حسني يعيش حالة حزن على رحيل صديقه الملحن، ويشارك من خلال خاصية الـ"ستوري" بحسابه الشخصي "إنستغرام"، فيديوهات يتذكر من خلالها تامر أهم ألحان رحيم.وقد فاجأ تامر كلّ متابعيه من خلال إحدى هذه القصص، بأن أغنية "في عيونك" للفنانة، كان الملحن محمد رحيم مخصصها في البداية له، ولكن الفنانة إليسا طلبتها فأعطاها لها؛ حيث قال: "قال رحيم كانت أغنية في عيونك خاصة بي، وطلبت منيأن تغنيها؛ فوافقت على الفور".وأغنية "في عيونك" كانت ضمن ألبوم "أسعد واحدة"، الذي صدر لإليسا عام 2012، وحققت نجاحاً كبيراً وقت صدورها.في سياق آخر، حذّر الفنانمن حملة مجهولة تسعى للنصب باسمه من أجل جمع التبرعات، وكتب تامر: "اللي عامل البوست وحاطط الرقم ده، للأسف كذاب وحتى مستأذنيش. والله أعلم ده رقم حقيقي ولا نصب، وأنا غير مسؤول عن أيّ بوست مش أنا اللي منزله، وفي أيّة حالة زي كده يا ريت ترجعوا لحساباتي الشخصية أول حاجة".وأضاف تامر حسني: "أكيد هاخد إجراء قانوني ضد اللي عمل كده، يا ريته بجد كلمني لإني كنت هوافق فوراً أعمل الحملة دي، وأنا جاهز أعملها أصلًا. يا ريت لو فيه حالياً أيّة جهة مختصة بتوزّع بطاطين لكل اللي بيناموا من غير غطاء، سواء في مصر أو فلسطين، يتواصلوا معايا في أسرع وقت. شكراً".يمكنكِ متابعة محمد رحيم: مسيرة تجديد الموسيقى مع كبار النجومكما انتهى الفنانمؤخراً، من تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت"؛ تمهيداً لطرحه في دُور العرض قريباً؛ تحديداً ضمن موسم أفلام عيد الفطر.ويتضمن فيلمالجديد، أكثر من أغنية خلال الأحداث، منها أغنية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، التي تتقاسم معه بطولة "ري ستارت"؛ حيث كشفت مؤخراً في تصريحات تلفزيونية: "أنا بغني في الفيلم عاملين أغنية كده "هزار" كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية".

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