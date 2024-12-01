جيسيكا عازار تحتفل بيوم ميلاد زوجها محمد صوفان بصورة رومانسية 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - بمناسبة احتفالها بيوم ميلاده، شاركت الإعلامية جيسيكا عازار صورة جمعتها بزوجها رجل الأعمال محمد صوفان وهو يحتضنها بين ذراعيه برومانسية وهي تبتسم بسعادة. وظهرا بإطلالة مشابهة بملابس باللون الأبيض. وكانت جيسيكا عازار ومحمد صوفان تزوجا في الحادي عشر من يونيو من العام 2021 بمدينة صيدا في لبنان بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين.

جيسيكا عازار تعايد زوجها وتكشف عن عمره



وعلقت جيسيكا عازار على الصورة التي جمغتها بزوجها بمناسبة يوم ميلاده" Big 4-0! Happiest birthday my love" (يوم ميلاد سعيد حبيبي). وبديا في الصورة في حالة من السعادة تغمرهما. وكشفت جيسيكا عازار عن عمره حيث أنه أصبح يبلغ الـ 40 عاماً.

وانهالت التعليقات التي هنأت محمد صوفان بيوم ميلاده وتمنوا له دوام الصحة والسعادة والحب مع زوجته الإعلامية جيسيكا عازار. ومن بين المهنئين الفنانة أصالة التي وضعت إيموجي الوجه المبتسم ذات العينين على شكل قلبين.

https://www.instagram.com/p/DC_hky8x4SB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC_hky8x4SB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC_hky8x4SB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جيسيكا عازار تشارك متابعيها لحظاتها العائلية

وتحرص جيسيكا عازار دوماً على مشاركة متابعيها لحظاتها العائلية السعيدة سواء بنشر صورها مع زوجها بلحظات رومانسية أو مع زوجها وابنهما فهد علماً أنها لم تظهر بعد ملامح طفلتها شاها التي ولدت في 24-9-2024 حيث أعلنت جيسيكا عازار حينها ولادة طفلتها عبر ستوري حسابها على إنستغرام من خلال نشرها صورة عبارة عن بطاقة ترحيبية بقدوم طفلتها شاها، توسطها شريط كبير باللون الوردي. وكُتب على البطاقة عبارات ناعمة موجهة للطفلة شاها من قبل والديها اللذين شبها طفلتهما بالفراشة الصغيرة وأيضاً بالنور الساطع الذي يضيء حياتهما مرحبين بها في هذا العالم. وكُتب على البطاقة من قبل الزوجين جيسيكا عازار ومحمد صوفان "في وسط الظلام أنتِ نورنا الساطع. مرحباً بك في العالم يا فراشتنا الصغيرة اللطيفة شاها صوفان. أتمنى أن تنمي في السلام الذي نتوق إليه بشدة 24-09-24".

بعدها شاركت مقدمة البرامج جيسيكا عازار متابعيها مجموعة صور عبر حسابها على إنستغرام، عرضت من خلالها للمرة الأولى لقطات لطفلتها شاها. ومن أحد المستشفيات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة حيث تمت الولادة، نشرت جيسيكا عازار العديد من الصور التي جمعتها بولديها فهد وشاها التي لم تبرز جيسيكا ملامح ابنتها بشكل كامل. علماً أن هذا ما اعتمدته جيسيكا لدى ولادة ابنها البكر فهد عندما أعلنت عن ولادته في 3-3-2023 لم تبرز ملامحمه إنما اكتفت بالكشف حينها بإظهار يديه وهي تمسك بهما مع جزء من وجهه، لتعود وتكشف عن ملامح وجه ابنها بعد مرور ستة أشهر على ولادته. وأرفقت جيسيكا عازار الصور والفيديو برسالة مليئة بالعاطفة والحنان وجهتها لابنتها المولودة حديثاً تشبّهها بالنور الساطع وبالهدية الرائعة. وبدأت جيسيكا عازار رسالتها بوضع اسم طفلتها شاها صوفان مع تاريخ ولادتها وبدت وكأن تحدثها مباشرة قائلة لها:" شاها صوفان 24-9-24 في وسط الظلام، أنت نورنا الساطع. لقد اكتملت عائلتنا الآن بأجمل طريقة، وأنا ممتنة إلى ما لا نهاية لهذه الهدية الرائعة. نرجو أن تنمي جنبًا إلى جنب مع أخيك في السلام الذي نتوق إليه بشدة. مرحباً بك في العالم، طفلتنا الأميرة شاها".

https://www.instagram.com/p/DA6dC9PSzQ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DA6dC9PSzQ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DA6dC9PSzQ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».