فيلم مين يصدق يتصدر مؤشرات البحث وإشادات جماهيرية به 

الإشادة بالمخرجة زينة عبد الباقي

فيلم مين يصدق- الصورة من الشركة المنتجة

العرض الأول لفيلم "مين يصدق"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - تصدر فيلم «مين يصدق» للمخرجة زينة عبد الباقي، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إشادات عدد كبير من النجوم به.حظي فيلم "مين يصدق" بإعجاب وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنصاته المختلفة والذين أبدوا إعجابهم بفكرة الفيلم، كما أشادوا بمخرجته زينة عبد الباقي في أولى تجاربها السينمائية الطويلة، والتي وصفوها بالتجربة المليئة بالتشويق والمتعة بحسب وصفهم.على الجانب الآخر، حظيت أغاني فيلم «مين يصدق» على تفاعل كبير على منصة الفيديوهات الشهيرة "تيك توك"، حيث نشر الكثيرون مقاطع من الأغاني عبر حساباتهم الخاصة، وأبدوا تفاعلهم معها.جدير بالذكر أن فريق عمل فيلم «مين يصدق» في مقدمتهم النجم الكبير أشرف عبد الباقي وبطلا العمل الفنان يوسف عمر والفنانة جايدا منصور والمخرجة زينة عبد الباقي، قاموا بعدد من الجولات بدور العرض السينمائية خلال الثلاثة أيام الماضية لمشاهدة الفيلم مع الجمهور ومتابعة ردود أفعالهم عليه.يمكنك قراءة: درة وزينة أشرف عبد الباقي.. تجارب أولية في عالم الإخراج وتواجد قوي في مهرجان القاهرة السينمائيفيلم «مين يصدق» عرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 والتي اختتمت منذ أيام، حيث شارك بمسابقة آفاق السينما العربية، وبدأ عرضه رسمياً بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضي، وهو من فكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهوراً مميزاً للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، من إخراج زينة عبد الباقي.تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزماً مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهم بها، تتعرف إلى شاب محتال يُدعى "باسم"، يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده، تتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأموراً أخرى على المحك.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».