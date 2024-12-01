شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 16.. صدقي صخر يكشف أحمد الشامى بسبب بوكيه الورود للقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، الذى يعرض على شاشة قناة DMC، من إخراج محمود عبد التواب توبه، أحداثًا مختلفة، حيث ذهب لطفى عبود – صدقى صخر إلى لقاء في البنك ليتحدث معها بخصوص اختفائها اليومين الماضيين، لتقول له إنها كانت تريح أعصابها في الفندق، وأثناء حديثهما جاء الساعى ببوكيه ورد لتقول له إنه من الشخص المجهول أيضًا، لتتركه في سلة المهملات، ليشعر صدقى صخر بريبه من تلك البوكيه، ليتتبع بوكيه الورد ليذهب ويسأل عن مكان محل الورود ليعرف أن صاحب بوكيهات الورد للقاء إسماعيل هو أحمد الشامى.



رقم سرى

رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.