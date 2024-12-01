شكرا لقرائتكم خبر عن دراما وتشويق وترقب ورعب.. المتحدة تزيح الستار عن برومو مسلسل ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي لأحدث أعمالها الدرامية "ساعته وتاريخه"، والمقرر عرضه بداية من 5 ديسمبر الجاري عبر شاشة قنوات DMC وتليفزيون دبي ومنصة watchit.

ونشر عبد الله غلوش البرمو الرسمي للمسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، والذي ضم لقطات مشوقة ومختلفة من الحلقات، والتى شهدت دراما وتشويقا، وكتب "بسم الله، البرومو الرسمي مسلسل ساعته وتاريخه، بداية من 5 ديسمبر، كل خميس وجمعة 10 مساء على dmc ، تليفزيون دبي ومنصة watchit، يارب يعجبكم".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اختارت المخرج عمرو سلامة ومدربة التمثيل مروة جبريل ودفعت بأسماء مهمة في مجالها للمشاركة في البرنامج، لا لشيء سوى دعم المواهب الحقيقية وخلق جيل جديد من الموهوبين يكون لهم مكانة وشأن في عالم الفن بمصر والوطن العربي.

وضعت الشركة والقائمون على البرنامج مصلحة الموهبة ومستقبلها دون النظر للمردود الماضي، أو العائد من البرنامج، سوى أن يكون للشركة والبرنامج بصمة واضحة في مستقبل هؤلاء النجوم الجدد تدفع بهم لمستقبل أفضل تحميهم من المتاجرة واليأس والاستغلال، تضعهم على الطريق الصحيح.