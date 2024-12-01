شكرا لقرائتكم خبر عن آسر أحمد يكتب: صوفيا فالكون.. "جميلة غوثام" من الظلام للأكثر ظلامًا في The Penguin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند ظهورها للمرة الأولي داخل مسلسل The Penguin الذي أسدل عليه الستار منذ أسابيع قليلة عبر شاشة قنوات HBO الأمريكية، وبالتحديد في الحلقة الثانية، تجد صعوبة كبيرة في فهم الشخصية التي تشع منها أناقة وتناسق وراحة كبيرة، بينما هي عائدة من الموت بكل ما تحمله الكلمة، "صوفيا فالكون" والتي جسدت شخصيتها النجمة العالمية كريستين ميليوتي، نجحت بكل تأكيد في التفوق على نفسها بتشتيت المشاهد هل هي استمرار لعائلاتها الأكثر إجرامًا في مدينة غوثام أم هي فتاة ما زالت تبحث عن والدتها التي رحلت في ظروف غامضة؟

جميلة غوثام، التي عاشت أكثر من عقد داخل مصحة نفسية هي الأسوأ في تاريخ المدينة وتسمي "أركام"، تسأل نفسها يوميًا ماذا فعلت لكي يدفع بها والدها لهذا المكان بجرائم لم تفعلها وكان قادرًا على حمايتها؟ فهي الفتاة المدللة والتي كانت تتمتع بكل صفات القيادة منذ الوهلة الأولي داخل عائلتها "فالكون" والتي وعدها والدها بقيادتها للعائلة يومًا ما بعد وفاته، وسرعان ما انقلبت حياتها رأسًا على عقب وحاولت التشكيك في عائلتها؟ ليتهمها والدها بقتل والدتها وعدد من الفتيات، ليتم وصفها في ليلة وضحاها بالـجلاد، وهي الصفة التي لم تكن بها يومًا.



صوفيا فالكون في أحدث المسلسل



صوفيا فالكون في السجن



صوفيا فالكون في كامل اناقتها

الأداء المتصاعد والذي بلغ عنان الشخصية لـ"كريستين ميليوتي" جعلها في مرتبة الأكثر شرًا داخل عالم غوثام، فالمسلسل يحكي عن رحلة صعود البطريق في عالم باتمان، بينما على الجانب الأخر يجد شخصية "صوفيا" التي خرجت لتنتقم من كل هؤلاء الذين دفعوها للمكوث أكثر من عقد داخل مصحة نفسية لتعاني الكثير والكثير، ولعل أفضل ما ميز الشخصية المميزة للابنة الصغرى لعائلة "فالكون" هي محاولاتها المستمرة في رفض الوصم الذي تم وصمها به طوال احدث المسلسل بأنها "The hangman – الجلاد"، حتى قبولها في النهاية بهذا الوصم وتقبلها كل صفاته لتمنح كل افراد عائلتها والمدينة المظلمة "غوثام" الجانب الأكثر ظلاماً منها كما أرادوا وهو عكس حقيقتها التي أمن بها قلة قليلة وهم شقيقها ودكتورها النفسي.



صوفيا فالكون والبطريق



صوفيا في المسلسل

ميليوتي، التي جسدت شخصية صوفيا فالكون، قدمت أداءً رائعًا في كل تفاصيل رحلتها من مصحة آركام ومحاولاتها في حجز مقعد داخل عائلتها ومن ثم قضائها على عائلتها بالكامل ومحاولاتها المستمرة في السيطرة على مدينة غوثام حتى فشلت امام البطريق وعادت مرة آخري للمصحة في نهاية المطاف، لتبدأ فترة زمنية جديدة فيما بعد حسبما سردت، على أن تعود لتحجز مقعدها في القمة بالنهاية.

ولعل المقعد الذي فقدته شخصية "صوفيا فالكون" في حبكة مسلسل The Penguin بين عالم الجريمة، ستحجزه الشخصية الحقيقية كريستين ميلوتي، في الكثير من المحافل الدولية والمهرجانات، فهي من أفضل الشخصيات النسائية هذا العام في عالم الدراما، وربما لديه الكثير من المؤهلات لحصد اللقب الأكثر شهرة في عالم الدراما "الأيمي".



صوفيا فالكون قبل انتقامها