عباءة إلهام شاهين تخطف الانظار وهذا ثمنها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية إلهام شاهين بعباءة ملونة من نقوش مختلفة ومنوعة خلال مشاركتها في المهرجان الدولي الأول للسينما والبيئة في الفيوم وعن العباءة فهي من تصميم المصممة إيناس شاهين، يقُدر سعرها بحوالي 13 ألف جنيه مصري اي حوالي 262 دولار أميركي.
وشاركت إلهام عدداً من الصور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال رحلتها وتفاعل معها العديد من المعلقين الذين اشادوا بها وبجمالها خصوصا بعد خسارتها الكثير من الوزن الزائد وهي كانت قد تحدثت عن روتينها الجمالي.
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