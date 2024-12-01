شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يهنئ صناع ولاد رزق 3 بعد التربع على قمة إيرادات السينمات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية رسالة تهنئة إلى صناع فيلم ولاد رزق 3 بعد النجاح الساحق الذي حققه الفيلم في السعودية، حيث تربع على القمة ومازال في الصدارة ليكون الأعلى إيرادًا في السعودية.

وكتب تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه الرسمي على صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا: "ولاد رزق الأعلى إيراد في سينمات السعودية ويكسر رقمين ورا بعض ليتربع في القمة.. مبروك لصناع الفيلم وأتمنى أن ينعكس ذلك على التنافس الفترة القادمة لمصلحة الإنتاج العربي انتظروا خلال شهرين الإعلان عن الدفعة الثانية من أفلام صندوق بيج تايم".

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films وFilm square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

وحقق الجزأين الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث تم عرض الجزء الأول في عام 2015 وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى عام 2019 وتخطت ايراداته حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات في تاريخ السينما المصرية بعد "كيرة والجن" الذى حقق 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" الذى حصد 104 ملايين جنيه.