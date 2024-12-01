شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايق عن تجربة كاستنج: مكنش في أى تدخل خارجي أو واسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مشاركته في الحلقة الأخيرة من تجربة كاستنج التي يشرف عليها المخرج عمرو سلامة، والتي تذاع عبر فضائية DMC، أن التجربة تم إطلاقها في الأساس لاكتشاف المواهب الحقيقية، وتمت بدون أى تدخل خارجي أو واسطة.

وأضاف فايق: "مكنش في أي تدخل خارجي في التجربة أو الواسطة، المشروع في الأساس هو اكتشف المواهب، مش مهم تكون موهوب وبس، في مليون حد موهوب، شغلانة التمثيل مش سهلة، ومش شرط تكون ممثل أو دمك خفيف، الشغلانة لها قواعد وأصول مهنة ومن حق المشاهد أنه يشوفها".

وعرض البرنامج الذي يذاع على قناة "dmc" أغنية "حاجة من بعيد"، وهي من كلمات وغناء عبد الرحمن الجوهري، والتي تتحدث عن طموح وأحلام المشاركين في البرنامج، ولحظات الفرحة والحزن والسعادة والاضطراب التي انتابت المتسابقين.

وتحدث عمرو سلامة، مع عدد من المتسابقين، حيث نصح عدد منهم بعدم الاستسهال، والحرص على الوجود في المقدمة والقمة دائما، وطلب من بعضهم التلقائية والرغبة الدائمة في النجاح.



أحمد فايق



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