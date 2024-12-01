شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تقدم بثا مباشرا للريد كاربت للعرض الخاص بفيلم الحريفة 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية للرياضة، الرعاية والبث المباشر من قلب الريد كاربت لفيلم الحريفة 2 – الريمونتادا بطولة الفنانين الشباب نور النبوى وأحمد غزى وكزبرة وخالد الذهبى ومحمد عبد الرحمن، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمتحدة للرياضة عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: لأول مرة اتفرج على ستوديو أون تايم سبورتس من قلب الـRed Carpet للعرض الخاص لـ فيلم الحريفة (الريمونتادا) يوم 3 ديسمبر الساعة 6 مساء، استمتع بتغطية فريدة وبث مباشر.





فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما في داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.