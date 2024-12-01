شكرا لقرائتكم خبر عن عرض رماد من زمن الفتونة بنسخته الأولى على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقًا من اهتمام وزارة الثقافة بتقديم ودعم مختلف ألوان الإبداع تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم العرض المسرحى الجديد (رماد من زمن الفتونة) لفرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت، من تصميم واخراج كريمة بدير، تأليف دراما محمد فؤاد ، تصميم ديكور وملابس انيس إسماعيل ومخرج منفذ رجوي حامد وذلك في الثامنة مساء يومى الإثنين والثلاثاء ٢، ٣ ديسمبر علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتناول العرض الجديد سيطرة الأنثي وسط مجتمع الفتوات وإظهار تفاصيل الحارة المصرية، وكشف أبعاد جديدة حول ديناميكية القوة والسيطرة من وجهة نظر المرأة وكذلك الصراع الداخلي والخارجي للمرأة في مواجهة الضغوط المجتمعية وذلك إثبات منها لدورها في التغيير والتأثير علي محيطها ومساندة منها للحرية والمساواة.

يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين سمير بدوي في دور (المؤنث والغجرية)، عبد الرحمن دسوقي، نادر جمال بالتبادل مع في دور (رجل التكوين)، إبراهيم خالد بالتبادل مع محمد هلال فى دور الفتوة ، نوران محمد فى دور الأم ، دنيا محمد بالتبادل مع فاطمه محسن فى دور شرابه ، نور عمرو بالتبادل مع أحمد عاطف فى دور الفتوة ٢ وأشرف كوداك فى دور الفتوة ٣.

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث أسستها وزارة الثقافة عام ٢٠٠٩ بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام ٢٠٠٩ باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان واعجاب الجمهور ،شاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على جائزة احسن عرض واحسن تمثيل بمهرجان المسرح الحر بالأردن ،عن عرض بهية عام ٢٠١٩وحققت العديد من النجاحات المميزة.