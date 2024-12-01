حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:33 مساءً - بعد أيام من انتهاء عرض مسلسل "6 شهور" الذي يُعَد أول بطولة مطلقة لـ نور النبوي في الدراما التليفزيونية، تساءل البعض عن إمكانية تقديم جزءٍ ثانٍ من العمل، لاسيّما وأنّ نهاية الحلقات الأخيرة تُمهّد لذلك الأمر.

الأمر لم يُحسم بعد

نور النبوي يوجّه رسالة للجمهور

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أبطال وقصة مسلسل 6 شهور

علمت «الخليج 365» أنّ مسألة تقديم جزءٍ ثانٍ من "6 شهور" لم تُحسم بعدُ من قِبل صُنّاع المسلسل، وليس مطروحاً بين فريق العمل من الأساس؛ حيث جرى الاتفاق منذ البداية على تقديم جزء واحد فقط، لكن ربما تُقرر الشركة المنتجة إنتاج جزءٍ ثانٍ حال وجود فكرة جديدة وأحداث مختلفة.قد ترغبين في معرفة توليفة شبابية وقصة من الواقع: أسباب تدفعكِ لمشاهدة مسلسل 6 شهورأعربعن سعادته البالغة لتفاعُل الجمهور مع أحداث المسلسل؛ قائلاً عبْر حسابه على إنستغرام: "شكر وحب للجمهور كبير جداً. المسلسل ده عملته عشان مؤمن بيه، ومؤمن بفكرته و(مراد) عملته عشان شفت منه كتير في جيلي، ومبسوط إن الجيل شاف نفسه فى المسلسل".يشارك في بطولة هذا المسلسل عددٌ من الوجوه الشبابية، منهم: نور خالد النبوي، نور إيهاب، فريدة رجب، باهر النويهي، نورا عبدالرحمن. بالإضافة إلى: مراد مكرم، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، بسمة نبيل وآخرين. والعمل من إخراج مصطفى صولي. وتأليف عمرو أبوزيد، وأحمد هشام.

وقد دارت أحداث المسلسل حول "مراد" و"لطيفة" اللذيْن يتنافسان على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

نور النبوي ونور إيهاب يُنافسان بـ"الحريفة 2" خلال أيام

وفي سياقٍ آخر، يُنافس الثنائيونور إيهاب، في دُور العرض بالجزء الثاني من فيلم "الحريفة" الذي سيُطرح اعتباراً من يوم 4 ديسمبر الجاري. ويُشارك في بطولته كلٌّ من: أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبوسعدة، كريمة منصور، والطفلة ريما مصطفى. والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد. ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف، من بينهم: نجم الكرة العالمي مايكل أوين، والنجوم المصريون: آسر ياسين، أحمد فهمي، أسماء جلال، والمعلّق الرياضي أيمن الكاشف.

تدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم: "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحُلم سويّاً، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

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