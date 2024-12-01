خالد أمين في يوم ميلاده: أبرز محطاته الفنية وأعماله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:33 مساءً - يصادف اليوم 1 ديسمبر يوم ميلاد الفنان الكويتي خالد أمين، واحتفل الفنان بهذا اليوم بطريقته الخاصة؛ حيث شارك جمهوره عبر قصص إنستغرام الخاص به عدداً من التهاني المقدمة له من قبل زملائه الفنانين وكذلك أصدقائه ومتابعيه وهم يهنوئه بيوم ميلاده، ولم ينشر صوراً خاصة أو يضع تعليقاً واكتفى بما نشره من صور.

خالد أمين في سطور

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بدايته الفنية مع عمالقة الفن الكويتي

أبرز أعماله الفنية

آخر ثلاثة أعمال عُرضت للفنان خالد أمين

يُعد الفنانمن أبرز الفنانين الكويتيين؛ حيث شارك بعدد من الأعمال التي لا زالت باقية بالذاكرة، كما أنه من عائلة فنية حيث أن والده هو الفنان والمخرج أمين الحاج. وقد حصل على البكالوريوس بالتمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما تمكن من إكمال دراسته وحصل على الماجستير بالتمثيل والإخراج من فرنسا، والدكتوراه بالتمثيل والإخراج من جامعة في لبنان، ويعمل كمدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت.كانت بداية الفنانمع عمالقة الفن في الكويت؛ حيث عمل مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا بمسلسل "قاصد خير"، كما شارك بالفيلم التلفزيوني "وسمية تخرج من البحر" مع الفنانة سعاد عبد الله.قدمخلال مسيرته عدداً من الأعمال للتلفزيون كان منها مسلسل "بيت تسكنه سمره"، "الوريث"، "زمان الاسكافي"، "الموذي"،"الاختيار"، "سوق المقاصيص"، "أسرار خلف الجدران"، "الحب يأتي متاخراً"، "بقدر ما تحمل النفوس"، "من يقتل الأحلام"، "صمت السنين"، "مال وأحلام "، "الحياة وجه آخر"، "بقايا ليل"، "الرحى"، "شاهين"، "بلاغ للرأي العام"، "فضة قلبها أبيض"، "مسك وعنبر"، "الاعتذار"،"على موتها"، "وعد لزام"، "أيام الفرج"، "زوارة الخميس"، "قصة هوانا"، "فرصة ثانية"، "شوية أمل"، "الدخيلة"، "علمني كيف أنساك"، "الحب المستحيل"، "أكون أو لا"، "أرواح"، "وطن النهار"، "لن أطلب الطلاق"، "يمعة أهل"،"إلين اليوم"، "أي دمعة حزن لا"، "حب في الأربعين"، "امرأة مفقودة"، "حرب القلوب"، "تورا بورا"، "حكايات"، "ممنوع الوقوف"، "عزوتي"، "روتين"، "إفراج مشروط"، "ماذا لو"، "سبع أبواب"، "عافك الخاطر"، "كنا أمس"، "محمد علي رود"، "حين رأت"، "الناموس"، بالإضافة إلى أعمال أخرى له.وكانت آخر ثلاثة أعمال عُرضت للفنان خالد أمين هي "البيت الملعون"، وهو مسلسل من إﺧﺮاﺝ محمد جمعة ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ نجاة حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، جاسم النبهان،، باسم مغنية، أحمد إيراج، ريم أرحمة، فرح الصراف، ناصر عباس، قحطان القحطاني، علي منيمنة، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، سينتيا صموئيل، ختام اللحام بالإضافة إلى آخرين.

مسلسل "حياة مثالية" وهو من تأليف مريم الهاجري وإخراج سائد الهواري، ومن بطولة الفنانة فوز الشطي، خالد أمين، أحمد إيراج، فهد باسم، مريم الغامدي، فوز العبدالله، إيمان الحسيني، رانيا شهاب، طلال باسم، نادين أكوان، عبدالله الحمدي، محمد العجيمي، وأريج العطار.

وأيضاً مسلسل "القفص" من ﺇﺧﺮاﺝ جاسم المهنا ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدر الجزاف ومحمد العنزي ومحمد أنور محمد، ومن بطولة الفنان خالد أمين، حسين المهدي، روان مهدي، لمياء طارق، أحمد مساعد، مي البلوشي.

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أبرز مسرحيات الفنان خالد أمين

تجربته بتقديم البرامج

أبرز أعمال خالد أمين السينمائية

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آخر عملين في السينما للفنان خالد أمين

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قدم الفنان خالد أمين عدداً من الأعمال للمسرح كان منها مسرحية "سنطرون بنطرون"، "أبطال الفريج"، "غدير راعية الجمال"، "زمن لولوة وخزنة"، "على الطريق"، "محبوبه الهندية"، "شروق الشمس"، "صلبوخ وعائلته الكريمة".قدمعدداً من البرامج كان منها برنامج "الرجل" وبرنامج "الدوانية"، كذلك برنامج "أنت الفيلم" وبرنامج "ويانا".برزبعدد من الأعمال السينمائية كان منها: فيلم "السدرة"، "ماي الجنة"، "بلا عنوان"، "تورا بورا"، "الزولية"، "دلافين"، "اغتيال الصحفي مشعل".قدمللسينما أيضاً مؤخراً أفلاماً كان منها فيلم "عماكور" من بطولة عبد الله طراروة، سماح، ومن إخراج أحمد الخضري، وتأليف محمد المحيطيب، كذلك فيلم "سدرة" من بطولة سعد الفرج، نادر الحساوي، خالد البريكي، وإنتاج وإخراج وليد العوضي.

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