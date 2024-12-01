كريم عبد العزيز يعلن موعد عرض فيلم “الأرض السوداء” مع ياسمين صبري

شوّق الممثل المصري، كريم عبد العزيز، المتابعين حول فيلمه القادم “الأرض السوداء” وذلك بعدما نشر صورة جمعته مع باقي الممثلين وفريق العمل عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وظهر كريم عبد العزيز في الصورة الى جانب ياسمين صبري، إياد نصار والمخرج بيتر ميمي وباقي فريق عمل “الأرض السوداء”، معلناً موعد طرحه في السينما في عيد الأضحى ٢٠٢٥.

وعلّق “عبد العزيز” على الصورة قائلاً “فيلم الأرض السوداء كيميت.. عيد الأضحى ٢٠٢٥… يا رب يعجبكم دعواتكم”.

وكان فريق عمل الفيلم قد تواجد إلى جانب كريم عبد العزيز وياسمين صبري والمخرج بيتر ميمي، في تركيا لتصوير بعض مشاهد الفيلم، على ان ينتقلا إلى إيطاليا وإسبانيا، لاستكمال التّصوير.

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نذكر أنّ فيلم “الأرض السّوداء”، وهو من إخراج بيتر ميمي، يناقش قضيّة تهريب الآثار حول العالم. يشارك في بطولته باقة من الممثّلين، أبرزهم: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصّار، أحمد غزي، عصام السّقّا، مريم الجندي وغيرهم.

سيتِمّ التّصوير في خمس دول حول العالم هي: مصر ، تركيا، إسبانيا، إيطاليا واليونان.