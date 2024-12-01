شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايق عن تجربة كاستنج: الشركة المتحدة لم تتردد لحظة في دعمه بكل قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة لم تتردد لحظة في دعمها لتجربة كاستنج لاكتشاف المواهب، والتي يشرف عليها المخرج عمرو سلامة، ودعمتها بكل قوة منذ انطلاقها من اليوم الأول للبحث عن المواهب الحقيقية.

وأضاف فايق خلال تواجده مع المخرج عمرو سلامة، في الحلقة الأخيرة من التجربة، والتي نشرت كواليسها الصفحة الرسمية لتجربة كاستنج عبر فيس بوك: "الشركة المتحدة لم تتردد لحظة في دعم مشروع تجربة كاستنج، بالرغم من أنه مشروع غير تجاري، ولكنها دعمت التجربة بكل الإمكانيات وبكل قوة".

وتابع فايق في حديثه: "أستاذ عمرو سلامة، عنده ضمير وبيحف المهنة ولعبت على الشغف عنده، وقلت له عاوزين نعمل عمل درامي، قالي لا، قولتله اسمع الفكرة، وبعد ما سمع الفكرة تحمس لها".