موعد عرض مسرحية الورثة لـ أحمد العونان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - يبدأ الفنان أحمد العونان، وفريق عمله المشارك بمسرحية "الورثة"، لبدء عروضهم بفعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، وعلى مدى خمسة أيام، من 7 إلى 11ديسمبر 2024، وذلك على مسرح بكر الشدي في البوليفارد سيتي.

مسرحية "الورثة"

شارك بطل المسرحية الفنان أحمد العونان متابعيه بوستر المسرحية، وكتب: "مسرحية الورثة في موسم الرياض من تاريخ 7 ديسمبر على مسرح بكر الشدي".

كما نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GeA"، المستشار تركي آل الشيخ، بوستر المسرحية وكتب: "إطلاق تذاكر مسرحية "الورثة" الكوميدية من بطولة الفنان أحمد العونان والفنان سلطان الفرج ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشدي، من 7 إلى 11 ديسمبر".وتأتي مسرحية "الورثة" من بطولة الفنان أحمد العونان، فوز الشطي، ميس كمر، سلطان الفرج، نورة العميري، وفهد البناي.

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أعمال قادمة لـ أحمد العونان

ينشغل أيضاً الفنان أحمد العونان خلال هذه الفترة بتصوير الموسم الثاني من مسلسل "مرضي ودحام"، وهو من إخراج وإنتاج عبدالله العراك، والذي عرض موسمه الأول في رمضان 2024.

والمسلسل يأتي في إطار كوميدي، تدور أحداث المسلسل حول النسيبين "مرضي" و"دحام"، والمشاكل المتعددة التي تقع بين الزوجين "مرضية" و"دحام"، ومحاولة "مرضي" للإصلاح بينهما، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله العراك، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الكندري وفيصل البلوشي، ومن بطولة الفنان عبدالناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبدالله، سلطان الفرج، فاطمة الطباخ، وإيمان فيصل.

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