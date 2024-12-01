أميمة طالب الترند الأول بالسعودية بعد طرح ألبومها الساعة كم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - طرحت الفنانة أميمة طالب ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "الساعة كم" الذي تعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين الموسيقيين وقدمت 11 أغنية جديدة لها من إنتاج روتانا.

وتمكن ألبوم "الساعة كم" من تصدر الترند الأول بالمملكة العربية السعودية بعد طرحه في ساعته الأولى، ووجد تفاعلاً كبيراً، ونشر حساب روتانا موسيقى مقطعاً من الأغنية وعلق وكتب: "ترند أول في السعودية على اليوتيوب لأغنية "الساعة كم" جديد الفنانة أميمة طالب، كلمات: الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ألحان: سهم، توزيع: عمر صباغ".

ألبوم الساعة كم لـ أميمة طالب

View this post on Instagram A post shared by RotanaMusic (@rotanamusic)

نشاطات قادمه للفنانة أميمة طالب

حفلات روتانا على مسرح محمد عبده أرينا

5 ديسمبر: عبادي الجوهر بعنوان "عبادي وعوده".

6 ديسمبر: جلسة للفنان فهد الكبيسي والفنانة أميمة طالب.

20 ديسمبر: ليلة للفنان ماجد المهندس.

2 يناير: ليلة "الفارس" للفنان راشد الفارس.

9 يناير: ليلة للفنان عبد المجيد عبدالله.

31 يناير: ليلة كبرى و مفاجأة.

7 فبراير: ليلة صادق الشاعر.

25 فبراير: ليلة لتكريم الفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر.

جمع الألبوم عدداً من الأغاني منها"، من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، وتوزيع: عصام الشرايطي، أغنية "هلا يا حزن" من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان سهم، توزيع عمر صباغ، أغنية "بخيل الوصل" من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، وتوزيع عمر صباغ، أغنية "نادني" من كلمات فيصل العطاوي، ألحان صادق الشاعر، وتوزيع بشار سلطان، وأغنية "بشتك" من كلمات قوس، ألحان سهم، وتوزيع عمر صباغ، أغنية "دقايقك أزمان" من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع عصام الشرايطي، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الأخرى.هذا وتستعد الفنانة أميمة طالب لتقديم حفل غنائي لها بموسم الرياض مع الفنان القطري فهد الكبيسي، بقيادة المايسترو هاني فرحات، يوم 6 ديسمبر 2024 بعنوان "جلسات موسم الرياض" على مسرح محمد عبده أرينا بالبوليفارد ستي.وكان جدول حفلات روتانا الذي نشر بداية الموسم ضم 9 حفلات، وهو على النحو التالي:

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».