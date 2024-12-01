بعد شهر من طرحه بالسينمات.. عرض فيلم دراكو رع على إحدى المنصات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - يستعد أبطال عمل فيلم "دراكو رع" بطولة الثنائي خالد منصور وشادي ألفونس، للانتقال من شاشات السينما إلى شاشات التلفزيون للعرض على إحدى المنصات الرقمية اعتباراً من بداية شهر ديسمبر الجاري.

الفيلم يحتل المركز الأخير في شباك التذاكر

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كشفت منصة "يانغو بلاي" عن حصولها على حقوق عرض الفيلم الخيالي الكوميدي "دراكو رع"، وعرضه حصرياً عبر شاشتها. ويأتي ذلك، بالتزامن مع عرض الفيلم في صالات السينما حالياً في مصر والوطن العربي، حيث يُنافس في شباك التذاكر منذ شهر تقريباً، إلا أنه يحتفظ بالمركز الأخير دوماً بسبب ضعف إقبال الجمهور عليه، مما صار مهدداً بالرفع من السينمات، خلال الأسبوع الجاري، بسبب ضعف الإيرادات التي يُحققها.

291 ألف جنيه إجمالي إيرادات "دراكو رع" في شهر

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم خالد منصور وشادي ألفونس، موضحاً أنه حقق خلال أمس السبت 253 جنيهاً فقط، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل شهر تقريباً، نحو 291 ألف جنيه.

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أبطال دراكو رع

يُشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم وهم خالد منصور، شادي ألفونس، مروان يونس، إسماعيل فرغلي، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، هاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

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قصة الفيلم

تدور أحداثفي إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء اللذين نجيا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة، يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجدداً والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.الفيلم من تأليف خالد منصور، شادي ألفونس، محمود الفار، مينا خزام، ومن إخراج كريم أبوزيد، إنتاج محمد عبدالوهاب ومحمد خير زعيتر، اللذين سبق أن قدما فيلم الرعب "عمّار"، الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُعرض حالياً على بعض المنصات الإكترونية، وقنوات روتانا، هذا إلى جانب مشاركتهما في فيلم "مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبد الباقي، والذي عُرض في الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي 2024.

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