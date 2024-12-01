خلال حفله في دبي: عمرو دياب يستعيد ذكرياته مع الملحن محمد رحيم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً ناجحاً أمس السبت في "دبي" وسط حضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه الذين احتشدوا قبل انطلاق الحفل بساعات، وقدم "الهضبة" على مدار ساعتين باقة متنوعة من أجمل أغانيه بدأها بأغنية "يا أنا يا لا" وأغانٍ أخرى مثل "لو اتساب، بحبه، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، ليلي نهاري، وشكراً من هنا لبكرة". وتفاعل الحضور مع أغانيه سواء بالتصفيق الحار أو بترديد كلماتها من ورائه.

محمد رحيم حاضر في حفل عمرو دياب بدبي

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ولعل ما ميز حفل " الهضبة" عمرو دياب، هي اللفتة الطيبة التي نالت استحسان الحضور، إذ تذكر "" الملحن الراحل محمد رحيم ، قائلاً: "لقد فقدنا ملحنا عظيما هو محمد رحيم"، ليقرر على الفور تقديم إحدى الأغاني التي قام بتلحينها الأخير له وهى أغنية "وغلاوتك"، التي شهدت على التعاون الأول بينهما، وهي من كلمات محمد رفاعي وتوزيع حميد الشاعري، وقد صدرت عام 1998 ضمن أغاني ألبوم "عودوني".

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حفل غنائي آخر

كان الفنانقد أحيا مؤخراً حفل عرض أزياء إيلي صعب الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية ، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدمخلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يُحبها الجمهور، كان أبرزها أغنيته الشهيرة "نور العين" التي طرحها في فترة التسعينيات، وكان لافتاً للانتباه أنه قام بتقديم الأغنية بتوزيع مختلف أبهر الجميع.

وعلى جانبٍ آخر، ما زال النجم عمرو دياب يتصدر قائمة الفنانين الأعلى استماعاً على منصة أنغامي للعام السابع على التوالي.

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