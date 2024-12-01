أسماء لمنور تحيي ليلة مغربية قطرية بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - تستعد الفنانة أسماء لمنور اليوم لإحياء حفل بعنوان "ليلة مغربية قطرية" بدولة قطر، والحفل سيقام اليوم الأحد بتاريخ 1 ديسمبر 2024. وقد شاركت لمنور متابعيها بوستر الحفل وكتبت: "كلي سعادة للقاء الجمهور القطري و الجالية المغربية المقيمة بقطر، حفل الأول من ديسمبر سيكون له طعم خاص حيث سيمزج الثقافتين المغربية و القطرية رفقة الأركسترا الفيلهارمونية لقطر في جو مفعم بالفن والأدب والثقافة، التحقوا بي في حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 الساعة 9:00م ".

آخر حفلات أسماء لمنور بالسعودية

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آخر أغاني أسماء لمنور

وكان آخر حفل أقامته الفنانةفي السعودية هو حفل بموسم الرياض في 18 يناير 2024 بعنوان حفل "ألحان صلاح الشرنوبي" وأحيا هذا الحفل الفنانة أصالة، راغب علامة، وائل جسار، نانسي عجرم، جورج وسوف.وكانت أسماء لمنور طرحت أغنية مؤخراً بعنوان "هذا حالي من بعدك" والتي تقول كلماتها:

وهذا حالي من بعدك

ويلي يا أنا من هاذ الحال

يا اللي خلفتي معايا وعدك

بشحال بعتي عشقي بشحال

وشمّتي فيّ هادوك

يا اللي كانوا يحسدوني فيك

قلبوك عليّ وخادوك

ونسَّاوك في اللي يبغيك

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