ميلا الزهراني تكشف عن تفاصيل شخصيتها في هوبال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - كشفت الفنانة ميلا الزهراني عن شخصيتها الجديدة في الفيلم السينمائي "هوبال" حيث ستجسد شخصية سرّا بنت عيّاد، وسيتم عرض هذا الفيلم كعرض أول وحصري في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة بتاريخ 7 ديسمبر 2024، ثم سيبدأ بعد ذلك عرضه بدور السينما بالمملكة العربية السعوديه بتاريخ 2 يناير2025.

وعلقت الزهراني وكتبت: "سرّا بنت عيّاد تحتريكم كل أبوكم فالسينما يوم 2 يناير عشان تقولكم هِبي نيو يير".

فيلم "هوبال"

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عمل سينمائي آخر لميلا الزهراني

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" هو فيلم سينمائي تدور أحداثه في التسعينيات في السعودية ، لعائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء لاعتقاد الجد ليام بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه، هذه العزلة تتعرض للاختبار عندما تصاب ريفة، ابنة العائلة، بمرض معدي يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها. الفيلم من بطولة الفنانة، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، ولأول مرة حمدي الفريدي من اخراج عبدالعزيز الشلاحي وتاليف مفرج المجفل.كانت الفنانة ميلا الزهراني قد انتهت مؤخراً من فيلم يحمل اسم "المجهولة" بمشاركة عدد من الفنانين منهم شافي الحارثي، عزيز غرباوي، بدر محسن، فاطمة الشريف. وهو من إخراج هيفاء المنصور، وتدور أحداثه عندما يُعثر على جثة فتاة مراهقة في قلب الصحراء، فتُثار العديد من التساؤلات حول شخصية الفتاة، وتقرر سيدة البحث عن ملابسات الجريمة وجمع معلومات عن الجثة المجهولة، وحل اللغز المحاط بالجريمة.

كما شاركت ميلا الزهراني في فيلم "تشيللو"،من بطولة الفنان جيريمي آيرونز، مهند الحمدي، إلهام علي، سامر إسماعيل، غسان مسعود، سعاد عبد الله، وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، ومن إخراج دارين بوسمان. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والرعب، حيث يقوم عازف "تشيللو" بعزف مقطوعة موسيقية ملعونة تقلب مسار حياته الهادئ رأساً على عقب، وتهدد حياته وحياة أسرته.

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