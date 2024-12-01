رابح صقر يشكر كل من قدم له العزاء بوفاة ابن شقيقته وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - بعد أن تعرض مؤخراً ابن شقيقة الفنان رابح صقر لحادث سير مأساوي نتج عنه وفاته، فيما أُصيب أيضاً ابنه الأكبر "صقر"- الذي يتلقى العلاج في المستشفى- نشر الفنان منشوراً على حسابه على الإنستغرام وكذلك منصة X وكتب فيه: "نحمد الله على ما هو مقدر ومكتوب، وأشكر كل من شاركنا و قدم لنا واجب العزاء من أصحاب السمو الملكي والمعالي، والزملاء والأصحاب، وجمهوري الحبيب في وفاة "ابن أختي" رحمه الله، ونحمد الله على سلامة الابن "صقر" وزميلهم الابن "ناصر"، وأشكر كل من حضر أو تواصل بالاتصال أو شاركنا العزاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي والذي كان له الأثر الطيب والكبير في نفسي، أو بالدعوة بظهر الغيب، نسأل الله أن يجزاكم عنا خير الجزاء وأن لا يريكم أي مكروه في كل عزيز وغالٍ، و الحمد لله على قضائه وقدره".

وفاة ابن شقيقة رابح صقر وتأجيل الحفل

أعلن الفنانالأسبوع الماضي عن وفاة ابن شقيقة إثر حادث سير مأساوي فيما أُصيب أيضاً ابنه الأكبر "صقر"، والذي يتلقى العلاج في المستشفيات. وقدم وقتها رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ تعازيه للفنان، وكتب على حسابه على منصة X، قائلاً: "خالص العزاء للفنان الكبيرفي وفاة ابن أخته في حادث، والعزاء موصول لأهل الفقيد، وتمنياتي بالشفاء العاجل لابنه صقر من أثر هذا الحادث".

كما تفاعل مع الخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث عزى عدد من الفنانين رابح بوفاة ابن شقيقة، وإصابة ابنه، تفاعل مع الخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عند سماع الخبر.

هذا وقد أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان رابح صقر روتانا عن تأجيل حفله بموسم الرياض بنسخته الخامسه، ونشرت منشوراً كتبت فيه: "جمهورنا الكريم لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة سيتم تأجيل ليلة رابح صقر "جلسة" المقرر إقامتها يوم الجمعة 29 نوفمبر ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا إلى وقت لاحق، وسيتم إرجاع قيمة التذاكر للمحفظة الإلكترونية بشكلٍ تلقائي". وعلق حساب روتانا موسيقى، وكتب أيضاً: "تأجيل جلسة صقر الأغنية العربية رابح صقر، ضمن حفلات موسم الرياض‬، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة".

وأُقيم حفل آخر بنفس التاريخ 29 نوفمبر 2024 وأحياه الفنان نواف الجبرتي.

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