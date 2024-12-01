فستان شيرين عبد الوهاب الفوشيا يثير الاعجاب في حفلها بالكويت وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً في الكويت قدمت فه باقة من أجمل الاغنيات التي حققت لها نجاحاً كبيرا خلال مسيرتها الفنية وتفاعل الجمهور بشكل كبير معها.

وتألقت شيرين بفستان باللون الفوشيا من خامة الحرير، مميز بأكمام واسعة وطويلة، كما تميز بفتحة على منطقة الصدر على شكل V. والفستان من تصميم "فالنتينو" وسعره يصل الى 6500 دولار أميركي أي 322 ألف جنيه مصري كما نسقت قرطين بنفس اللون كبيرين لاضافة لمسة من الرقي على اللوك اما المكياج وتسريحة الشعر فالتزمت بالبساطة بهما.

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