فستان درة شديد الاناقة وثمنه لا يستهان به

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة درة التونسية فعاليات حفل ملتقى التميز والإبداع العربي الذي أقيم يوم الجمعة، بفستان شديد الأناقة، وجاء الفستان أسود بقماش المخمل ومزين بأكسسوار راقٍ عن العنق.



الفستان من تصميم دار بالمان Balmain، ويتخطى سعره الـ300 ألف جنيه مصري أي حولى 6 آلاف دولار أميركي.

وكانت قد تحدثت الممثلة درة التونسية عن الأخبار التي إنتشرت حول حصولها على الجنسية المصرية، مؤكدة أن ذلك حصل بالفعل ولكن ليس الآن، بل منذ سنوات عديدة.

وقالت درة التونسية: "لم أحصل عليها خلال هذه الأيام، لكني حصلت عليها منذ ما يزيد على عام".

كما أكدت أنها تحمل الجنسيتين المصرية والتونسية وتفتخر وتعتز بهما.

ومن المعروف أن درة التونسية تعيش في مصر منذ ما يزيد عن 17 عاماً، وتزوجت من المهندس المعماري المصري هاني سعد قبل أربع سنوات، إلا أنهما لم يرزقا بأولاد حتى الآن.