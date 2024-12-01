في يوم نوال الزغبي.. رسائل حب ووفاء تتصدّر مواقع التواصل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل جمهور النجمة اللبنانية نوال الزغبي في الأول من شهر ديسمبر من كل عام بما يُعرف بـ”يوم نوال الزغبي”، وهو تقليد سنوي بدأ قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي بفترة طويلة، ويعكس حجم المحبة والدعم الذي تحظى به النجمة الذهبية من محبيها حول العالم.

هذا العام، أطلق جمهور نوال الزغبي هاشتاغ #HappyNawalDay، الذي حصد تفاعلًا واسعًا من محبيها، حيث نشروا مقتطفات من أشهر أغنياتها، وصورًا وفيديوهات من حفلاتها السابقة، إلى جانب رسائل تحمل كلمات حب وتقدير تؤكد ارتباطهم المتزايد بها عامًا بعد عام.

ونجح الهاشتاغ في تصدر الترند عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) في عدد من الدول العربية، أبرزها لبنان، مصر، السعودية، والمغرب، حيث يخصص جمهور نوال هذا اليوم سنويًا للتعبير عن حبهم لها ودعمهم المستمر لمسيرتها الفنية.