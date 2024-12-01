“ده عسل أسود”.. حسام حبيب يردّ على شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الفنان حسام حبيب على تصريح طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير، بعدما طلب جمهورها غناء أغنيتها الشهيرة “عسل حياتي”، لترد ممازحة: “ده عسل أسود”، ما دفع العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد أنها تشير بشكل غير مباشر الى علاقتها مع حبيب.

وفي رده الأول على تلك التصريحات نشر حسام حبيب على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” فيديو للداعية مصطفى حسني يتحدث فيه عن الأخلاق عند الفراق، وأرفق معه تعليقًا قال فيه: “عند الفراق تظهر الأخلاق، بس ساعات بتظهر وحشة جدًا، وشيطان البني آدم بيركبه”.

كان حسام قد كشف في أول ظهور له بعد أزمة انفصاله عن شيرين عبد الوهاب، عن فترة اكتئابه وانعزاله بعد الطلاق، مؤكداً أنه تعلّم أموراً كثيرة من هذه الأزمة التي عرّضته للانكسار.

وأوضح حسام أن الأزمة الأخيرة سببت له “كسرة نفس” كبيرة، حيث شعر أنه كان أنانياً في بعض الأوقات لتوريطه أسرته في مشاكله الخاصة مع شيرين، من دون أن يدرك حجم الإساءة التي سبّبتها له ولمن حوله، قائلاً: “أنا تعرضت لكسرة نفس كبيرة، لكن كما يقولون الضربة اللي ما تموتكش تقوّيك”.

وعبّر حسام حبيب عن استيائه الشديد من وصف الجمهور له بـ”الرخيص”، ولكنه أكد رفضه التام لوصفه بهذه الكلمة، قائلاً: “لا أعتقد أنني سأتقبل نعتي بهذه الألفاظ مرة ثانية، كما أنني تعلمت أن الحياة ليست كما كنت أتصورها، وأن الظلم يمكن أن يأتي من أقرب الناس إليك، لكنني لست نادماً على قراراتي، وأؤمن بأن الله سيعوّضني عن كل ما مررت به، وأثق بأن العدالة ستتحقق في النهاية”.