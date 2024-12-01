بعد أزمة “الملحد”.. أحمد حاتم يواجه صدمة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجه الفنان أحمد حاتم خلال الساعات الماضية صدمة جديدة في عالم السينما، فبعد رفض عرض فيلم “الملحد” من القضاء الإداري، فوجئ بقرار من دور العرض السينمائي برفع فيلمه الجديد “عاشق” من السينمات رغم أنه لم يمض على عرضه إلا عشرة أسابيع فقط، وهو ما مثل صدمة لصناعه ولأبطاله، رغم أنه كان يحقق إيرادات جيدة في بداية عرضه.

وجاءت أسباب رفع الفيلم من دور العرض وفق ما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي، بعد الإيرادات الضعيفة التي يواجهها منذ عدة أيام في شباك التذاكر وسط المنافسة القوية، وكان آخر الإيرادات التي حصل عليها 1400 جنيه فقط.

تدور قصة فيلم “عاشق” فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب (أحمد حاتم) يعمل طبيبًا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)، تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.