طليقة أمير طعيمة تكتب وصيتها.. هذا ما طلبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارتها الفنانة المعتزلة جيني كامل، طليقة الشاعر الغنائي أمير طعيمة، بمنشور وضعته على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” كشفت من خلاله عن وصيتها بعد وفاتها.

وجاء في وصية طليقة أمير طعيمة عدم السماح له بالمشاركة في جنازتها أو تلقيه العزاء، وسط تصاعد الأزمات القانونية بين الطرفين.

كتبت جيني كامل في منشورها: “بإذن الله جلسة الاستئناف الجزء الأخير من شهر يناير 25. حاجتين: الأولى من هنا للجلسة مرفوض التنازل من الطرف الآخر، والثانية لو توفاني الله، أمير لا يمشي في جنازتي، ولا يأخذ عزاء، ودي وصية. أستغفر الله العظيم”.

كان أمير طعيمة وجيني كامل قد عاشا قصة حب توجت بالزواج لمدة 15 عامًا، قبل إعلان الأخيرة عن خبر الانفصال في نوفمبر 2023 عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كانت جيني كامل قد اعتزلت الفن بعد زواجها من أمير طعيمة، لعدم رغبة الأخير في عملها بالفن بعد الزواج، وبالفعل استجابت لرغبته، وقررت اعتزال الفن تماماً، واكتفت بالظهور مع زوجها في المهرجانات والتكريمات التي كان يحصل عليها.