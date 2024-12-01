تامر حسني يحذر من حملة وهمية باسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه النجم المصري تامر حسني، تحذيراً لجمهوره من حملة مجهولة تم الترويج لها باسمه لجمع تبرعات عبر الإنترنت، وعبّر حسني عن استيائه الشديد من استخدام اسمه على نحو غير قانوني دون إذنه، محذرًا الجمهور من الوقوع في شِباك الاحتيال.

نشر تامر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلان وعلق عليه قائلاً: “إللي عامل البوست، وحاطط الرقم ده، للأسف كذاب، وحتى مستأذنيش.. والله لا أعلم ده رقم حقيقي ولا نصب، وأنا غير مسؤول عن أي بوست مش أنا إللي منزّله، وفي أي حالة زي كده يا ريت ترجعوا لحساباتي الشخصية أول حاجة”.

أكد تامر عزمه اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد الشخص الذي أنشأ هذه الحملة. مضيفاً: “أكيد سأتّخذ إجراءً قانونيًا ضد إللي عمل كده، يا ريته بجد كلّمني لأني كنت هوافق فورًا أعمل الحملة دي، وأنا جاهز أعملها أصلًا”.

تابع: “يا ريت لو في، حاليًا، أي جهة مختصة بتوزع بطاطين لكل إللي بيناموا من غير غطاء سواء في مصر أو فلسطين؛ يتواصلوا معايا في أسرع وقت.. شكرًا”.

ولاقى منشور تامر تفاعلًا كبيرًا من جمهوره ومتابعيه، الذين عبّروا عن دعمهم له، وأشادوا بموقفه الإنساني، واستعداده للمساهمة في أي حملة حقيقية تخدم المحتاجين، كما طالب العديد من المتابعين بتوخي الحذر، والتأكد من مصادر الحملات قبل التبرع لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها.