طبيب شيرين عبدالوهاب يردّ على منتقدي زلة لسانها في حفلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب على منتقدي زلة لسانها حينما قالت سيئة جارية على روح محمد رحيم بدلًا من صدقة جارية في حفلها بالكويت.

وكتب عبد المقصود منشوراً على حسابه بموقع “فيسبوك”، جاء فيه: “حان وقت الرد، أغلب رواد ووسائل الميديا كانوا بيسألوني عن صحة شيرين عبد الوهاب… وعن الشائعات المغرضة التي تناولها البعض وكنت مؤجل الرد عليهم”..

أضاف: “الآن حان وقت الرد لنفي كل ما تردد حولها حيث أبدعت وتألقت شيرين في حفلتها بالكويت واستمرت في الغناء المتواصل لمدة ساعتين رغم شدة برودة الجو وإقامة الحفلة في جو مفتوح.. لكن حبها لفنها.. وتفاعل جمهورها معها أفرز لوحة فنية رائعة”.

تابع: “تناولت الميديا بعض الكلمات العفوية غير المقصودة التي صدرت منها أثناء الحفل، لكن أحب أقول إن شيرين إنسانة طيبة وعفوية جداً واللطيف إن جمهورها بالحفلة أشعل الحفل بالنداءات والتصفيق لها لمعرفتهم بعفويتها غير المقصودة، إن شيرين عبد الوهاب هي صاحبة الصوت الفريد الذي يؤهلها لأن تكون ملكة الطرب العربي”.

كانت شيرين عبد الوهاب قد أحيت وسط حضور كامل العدد، حفلًا استثنائيًا في الكويت، حرصت من خلاله على تكريم اسم الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، وأثناء الحفل، أدت شيرين أغنية “مشاعر” التي لحنها محمد رحيم، وهي من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا وحازت على إعجاب الجمهور، وقدمت شيرين الأغنية بمشاعر مؤثرة، مع عرض صور للملحن الراحل على شاشات الحفل، وطلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.