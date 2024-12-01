بعد ابتعادها عن رمضان.. يسرا تتفرغ للسينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة الكبيرة يسرا قررت أن تكثف تواجدها في السينما خلال الفترة الحالية خاصة بعد خروجها بشكل رسمي من دراما رمضان 2025.

يسرا تُجهز حاليًا لفيلم سينمائي حيث بدأت التحضيرات الخاصة له بعقد جلسات عمل مستمرة مع المخرج علي إدريس استعداداً لانطلاق تصويره في بداية العام الجديد.

كانت يسرا قد أعلنت منذ فترة خروجها من ماراثون دراما رمضان المقبل، لعدم وجود سيناريو نال إعجابها ولضيق الوقت، لأنها لا تفضل أن تشارك في رمضان باللحظات الأخيرة، أو إكمال تصوير المسلسل في رمضان.

من ناحية أخرى، أطلقت يسرا حملة “للعلم” والتي تأتي في إطار جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر السوشيال ميديا، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتهدف الحملة الى تسليط الضوء على السلبيات المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم نصائح ومعلومات مهمة للجمهور.

وأوضحت يسرا في بيان إطلاق الحملة، الحجم الهائل للمحتوى الذي يُنشر يوميًا على منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت الى أن هناك حوالي 3.5 مليار خبر وصورة ومعلومة يتم تداولها يوميًا عبر هذه المنصات. هذا الكم الهائل من المعلومات يتطلب وعيًا أكبر من المستخدمين في التعامل معه.