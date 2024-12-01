بيومي فؤاد يغلق حساباته ويحذر.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان بيومي فؤاد خلال لقاء له مع برنامج “سينماتيك”، المذاع على التلفزيون السعودي عن اتخاذه قرارًا جديداً بإغلاق حساباته المختلفة على السوشيال ميديا محذراً الجمهور من التعامل مع أي صفحة على مواقع التواصل تحمل اسمه.

قال بيومي: أنا قفلت السوشيال ميديا تمامًا ومبتعاملش معاها”، محذراً جمهوره قائلًا: “أي سوشيال ميديا تلاقوها مش بتاعتي”.

يُذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد مسرحية “ألف تيتة وتيتة”، التي شارك فيها مع أكرم حسني، وعرضت يوم ٢١ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض، واستمرت لمدة خمسة أيام.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي وهي من بطولة عدد من نجوم الفن بجانب أكرم حسني وبيومي فؤاد، أبرزهم: بدرية طلبة وميرنا جميل.

يُذكر أنه عرض لبيومي فؤاد خلال الفترة الماضية عدة أعمال سينمائية منها “الإسكندراني” مع النجم أحمد العوضي، و”أنا وابن خالتي” مع الفنان سيد رجب” وكان آخر أعماله فيلم “جوازة توكسيك” مع النجمة ليلى علوي في رابع تعامل لهما معاً في السينما والمسرح.