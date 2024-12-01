خالد الصاوي يكشف: رفضت دور صدام حسين وتفاصيل عن إلحاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي نزار الفارس ببرنامجه “مع نزار الفارس”، الذي يقدمه على القناة الرابعة العراقية، كشف الفنان المصري خالد الصاوي تفاصيل مثيرة عن حياته ومسيرته الفنية.

قال الصاوي إنه عُرض عليه أداء دور الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لكنه رفض لأن العرض جاء من جهة أجنبية، لافتاً إلى أنه قد يفكر في الأمر لو كانت الجهة المنتجة عربية أو عراقية.

وفي سؤال لنزار الفارس حول قدرته على أداء الدور، رد الصاوي بأنه قادر على ذلك إن قام بالتحضير للشخصية لمدة ستة أشهر أو عام، فضلاً عن وجود مخرج جيد وراء العمل.

كشف الصاوي أنه كان ملحداً لسنين من حياته وهو في الثلاثينات من عمره، وأوضح أنه كان لديه “إيمان قلبي” قليلاً، لكنه كان يعتقد أن قضية وجود الله لا يمكن حسمها، وأن الاستنتاج العقلي قد يؤدي إلى النتيجتين مناصفة.

تابع: “أنا وصلت لها بالقلب مش بالعقل، لافتاً إلى أن الله أنقذه في لحظات حرجة في حياته، مضيفاً: “لو شفت هو بيعمل معي إيه وبينقذني إزاي، لازم تؤمن”، مؤكداً أن الله أنقذه كثيراً.