شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة يقدم أغنية وغلاوتك لمحمد رحيم ويشعل حماس الجمهور بحفله بدبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب مساء أمس حفلاً غنائيًا ضخمًا في مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط حضور جماهيرى كبير ملأ ساحات الحفل في كل أرجائه، وشهد مسرح الهضبة توافد كبير من الجمهور قبل انطلاقه بساعات، حيث حرص الجمهور على ترديد أغاني الهضبة قبل صعوده إلى المسرح، وكعادته صعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة يا أنا يا لأ وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وعلى مدار ساعتين، قدّم الهضبة باقة من أجمل أغنياته، ومنها لو اتساب، بحبه، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، ليلي نهاري، وشكرًا من هنا لبكرة.



عمرو دياب

وقدّم لجمهوره أغنية وغلاوتك، وعقب انتهائه من غنائها وجّه التحية لروح الملحن الراحل محمد رحيم، قائلاً: «فقدنا ملحن عظيم هو محمد رحيم وختم الهضبة حفله بتحية الجمهور وسط استعراضات من الألعاب النارية.

وكان النجم الكبير عمرو دياب أحيى مؤخرًا حفلاً غنائيًا على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وعلى مدار ساعتين تفاعل الحضور مع الهضبة الذي قدم لهم باقة متنوعة من أشهر أغانيه مثل: ده لو اتساب، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك، واختتم الحفل بأغنية هتدلع.



الهضبة



عمرو دياب

عمرو دياب