شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم الغائب الحاضر في حفل عمرو دياب بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلاً غنائيًا في دبى أمس السبت، وقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته وتفاعل معها الجمهور الضخم، و تذكر الهضبة الراحل محمد رحيم، وقال خلال الحفل: "فقدنا ملحن عظيم" وبعد ذلك غنى أغنية غلاوتك وكانت التعاون الأول بين عمرو دياب ومحمد رحيم وصدرت عام 1998 ضمن ألبوم عودونى.

وكان الهضبة عمرو دياب، أحيا حفلاً غنائيًا مؤخرًا، بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من جمهوره، حيث المسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و"برج الحوت".

وقام بغناء ميدلي لعدد من الأغاني القديمة منها "قمرين ونور العين والعالم الله وليلي نهاري وكان طيب وأيام وبنعيشها ومعاك بجد ويدق الباب وتنسى واحدة".

وكان النجم الكبير عمرو دياب أحيى مؤخرا حفلاً غنائيًا على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وعلى مدار ساعتين تفاعل الحضور مع الهضبة الذي قدم لهم باقة متنوعة من أشهر أغانيه مثل: ده لو اتساب، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك، واختتم الحفل بأغنية هتدلع.