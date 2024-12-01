شكرا لقرائتكم خبر عن حلم تجربة كاستنج بدأ بمكالمة من أحمد فايق لـ عمرو سلامة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار منذ أيام قليلة، على تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب والتى يشرف عليها المخرج عمرو سلامة، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للكشف عن مواهب تمثيلية حقيقية من جميع أنحاء الجمهورية، ومعايشتهم بشكل مستمر لتطوير مهاراتهم وخضوعهم للكثير من تجارب الأداء والتدريب على يد صناع كثر من السينما والدراما الذين حلوا ضيوفًا على حلقات التجربة.

ونشرت الصفحة الرسمية لتجربة كاستنج عبر موقع فيس بوك، مقطع فيديو يظهر من خلاله المخرج عمرو سلامة المشرف العام على المشروع، خلال استقباله للإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، داخل إحدى حلقات البرنامج، ليتحدثا عن كواليس التحضيرات الأولى لانطلاق التجربة، والتي بدأت بمكالمة هاتفية من فايق لـ سلامة، يطلب منه الانضمام للتجربة.



واستبعدت لجنة التحكيم في برنامج كاستنج المتسابقين المتبقيين، حيث طلب عمرو سلامة توجيه التحية إلى المتسابقين الذي لم يقع الاختيار عليهم للمشاركة في المسلسل.

ومن جانبه، رحب أحمد فايق بأهالي المتسابقين الذين حرصوا على مشاركة تلك اللحظات معهم وحضور البرنامج، وقال: "أول حاجة بشكل الأهالي والأصدقاء الموجودين مع أولادنا، أولادكم بقوا أولادنا، وإحنا خلاص استلمناهم وهنتولى تدريبهم".

وقال: "بعد إذن أستاذ عمرو، السبعة اللي ما حلفهمش التوفيق، هيكونوا موجودين معانا في أدوار مختلفة داخل المسلسل، والمشاركة في مسلسلات من إنتاج الشركة المتحدة".

وأضاف: "أولادنا الخمسين، مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرر أنه هيعمل ملف بيهم، وهيكون في كل شركات الإنتاج اللي معانا في الشركة المتحدة، سواء دراما أو سينما، لأنهم خلاص عليهم خاتم جودة من عمرو سلامة وأستاذة مروة جبريل".