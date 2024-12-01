تعليق طبيب شيرين عبد الوهاب بعد نجاح حفلها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - تحدث نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم بكلية طب القاهرة عن حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب التي يقوم بعلاجها ويتابع حالتها الصحية، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

طبيب شيرين يكشف حالتها الصحية

قال: "حان وقت الرد... أغلب الميديا كانوا بيسألوني عن صحة، وعن الشائعات المغرضة التي تناولها البعض وكنت مؤجل الرد عليهم، والآن، حان وقت الرد لنفي كل ماتردد حولها حيث أبدعت وتألقتفي حفلتها بالكويت واستمرت في الغناء المتواصل لمدة ساعتين رغم شدة برودة الجو، وإقامة الحفلة في جو مفتوح، لكن حبها لفنها وتفاعل جمهورها معها أفرز لوحة فنية رائعة".

أما عن تصريحاتها عن محمد رحيم، كتب نبيل عبد المقصود: "تناولت الميديا بعض الكلمات العفوية غير المقصودة، التي صدرت منها أثناء الحفل، لكن أحب أقول إن شيرين إنسانة طيبة وعفوية جداً، واللطيف إن جمهورها بالحفلة أشعل الحفل بالنداءات والتصفيق لها لمعرفتهم بعفويتها غير المقصوده، شيرين عبد الوهاب هي صاحبة الصوت الفريد الذي يؤهلها لأن تكون ملكة الطرب العربي".

الحضور في حفلها الأخير

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أحدث ألبومات شيرين عبد الوهاب

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت أُقيم مساء الجمعة 29 نوفمبر، في أجواء مفعمة بالحيوية، حيث تواجد عدد من المرافقينلمساندتها، منهم الدكتور نبيل عبدالمقصود، ذلك إلى جانب صُنَّاع ألبومها الأخير الموزع الموسيقي توما، الشاعر عزيز الشافعي، بالإضافة إلى الملحن مدين، الشاعر تامر حسين، الشاعر بهاء الدين محمد، وابنتي شيرين مريم و هنا.طرحت الفنانةخلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات؛ بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مما أدى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هذا الأمر دفع "" إلى تدشين قناة رسمية، عبر تطبيق "واتساب"، لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها "عودتني الدنيا "، "ابتسمت"، "هنحتفل"،"اللي يقابل حبيبي"، "وبتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، "قالك نسيني".

كل هذه الأغاني وجدت قبولاً واستحساناً لدى محبيها وجمهورها في جميع أنحاء الوطن العربي، الذين أظهروا تعطشهم الشديد لعودة نجمتهم المفضلة.

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