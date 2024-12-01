مريم ابنة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب وابنتيها ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير في الكويت.

ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار

ابنتا شيرين عبد الوهاب كانتا ضمن حضور الحفل، ومؤخراً نشرت مريم عبر حسابها على موقع الفيديوهات تيك توك مقطعاً مصوراً استعرضت من خلاله إطلالتها في الحفل، وظهرت وهي ترتدي فستاناً أسود قصيراً، ونسقت معه بوت من نفس اللون بالإضافة إلى معطف باللون النبيتي الداكن.

وقد تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذا المنشور وأبدى الكثير منهم إعجابهم بجمالها وأناقتها وأكد البعض أنها تشبه والدتها بشكلٍ كبير، بينما انتقد البعض الإطلالة التي ظهرت بها، خاصةً وأنها ما زالت في عمر صغير واللوك الذي ظهرت به جعلها تبدو بعمر كبير.

@.maryamelfeky original sound - OFF™

نجاح حفل الكويت

شيرين عبد الوهاب أحيت واحدة من حفلاتها المميزة مؤخراً في الكويت، ولم يقتصر فقط على جمهورها ومحبيها من الكويت، بل تواجد في الحفل طبيبها الخاص وابنتاها هنا ومريم، اللتان ظهرتا معها في الكواليس، وذلك إلى جانب صُنَّاع ألبومها الأخير؛ عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، وبهاء الدين محمد.

وتحدث العديد من صناع ألبوم شيرين قبل الحفل مؤكدين حرصهم على دعمها خلال ظهورها الأول في حفل جماهيري عقب إطلاق الألبوم، ومؤكدين أن النجاح الاستثنائي الذي حققه الألبوم يعكس شعبية شيرين وحب الجمهور لها.

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ألبوم شيرين عبد الوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات؛ بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مما أدى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية، عبر تطبيق "واتساب"، لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها "عودتني الدنيا "، "ابتسمت"، "هنحتفل"،"اللي يقابل حبيبي"، "وبتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني".

يمكنك متابعة عزيز الشافعي ينشر مقطع فيديو لـ شيرين عبد الوهاب داخل الاستديو

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