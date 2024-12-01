منها الألغاز: أسباب وراء تميز مسلسل صدف لحسين المهدي وروان مهدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - "صدف" من الأعمال الدرامية الخليجية التي تُعرض في الوقت الحالي، إذ نجح العمل في أن يكون محط أنظار الجمهور ولا سيما عقب عرض أولى حلقاته، ليصبح اسم المسلسل على قائمة ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "غوغل"، إلا أن هذا النجاح وراءه عوامل عدة سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية.

لغز محير

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زاوية مختلفة

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عدد الحلقات

جاءت قصة العمل المثيرة والمليئة بالألغاز المحيرة من بين العوامل التي أكسبتها نجاحاً جماهيرياً، حيث أصبح لدى المشاهد فضول كبير لمعرفة الدافع الذي جعل "أسرار" الفنانة أبرار أبو يوسف، تُقدم على خطوة الانتحار، وهل كان قرارها في هذا الأمر نابعاً من محض إرادتها، أو بسبب آخرين أرغموها على إزهاق روحها بنفسها، وسط شكوك كبيرة حول الأشخاص المتواجدين في دائرتها المقربة، خاصةً وأن التحريات التي قام بها رجال الشرطة بقيادة الضابط "فهد" الشخصية التي يقدمها الفنان حسين المهدي محور أحداث العمل، كشفت عن عدم وجود أعداء لها، وهنا سيخوض المشاهد رحلة صعبة برفقة رجال الشرطة للبحث عن سبب الوفاة الحقيقي.وبعيداً عن قصة المسلسل المثيرة وأداء فريق العمل المميز، يُحسب لصُنَّاع هذا العمل أنهم سلطوا الضوء على مرض يُصاب به البعض، ويجردهم من مشاعرهم حتى في أصعب الظروف التي يمرون بها، بحيث يجعل ما يحدث أمامهم أمراً عادياً، وهو مرض "الأليكسيثيميا" وهي حالة تجعل المصاب به عاجزاً عن التعبير عن عواطفه، وهذا ماجسدته "" الفنانة روان مهدي، التي تقبلت خبر انتحار شقيقتها "أسرار" دون أي رد فعل يدل على حزنها وذلك بسبب هذا المرض، مما جعل جهات التحقيق ومن بينهم الضابط "فهد" يشير بأصابع الاتهام نحوها خاصةً وأن لديه شكوكاً حول طبيعة الوفاة.لعل مايميز" هو كونه من الأعمال الدرامية التي تندرج في قائمة المسلسلات القصيرة، إذ يقع في 10 حلقات، مما يجعل تناول القصة بشكلٍ سريع دون مط للأحداث بمشاهد لا داعي لها، وهذا ما وجد قبولاً واستحساناً لدى شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية، ولا سيما من جمهور المنصات، إذ تسير حلقاتبوتيرة سريعة، ففي كل مشهد من مشاهده، يرى المشاهد أحداثاً جديدة، وكان ذلك جلياً منذ عرض أولى حلقاته، فلم يحتج المشاهد إلى وقتٍ كبير لمعرفة الخط الدرامي والرئيسي للعمل.

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مسلسل صدف

" هو مسلسل كويتي تشويقي يدور حول شابة تعاني اضطراباً نفسيّاً يجعلها غير مقتنعة بأن شقيقتها قد انتحرت، وتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة بمساعدة محقق محترف، وذلك في إطار مليء بالغموض والإثارة.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم منهم حسين المهدي، روان مهدي، أبرار أبو يوسف، عبد الله البلوشي، روان العلي، كفاح رجيب، ياسمين العنزي، الطفلة إيلين، عيسى الملا، عبد الله التركماني، فهد باسم، والعمل من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف عمار بوشاهين.

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